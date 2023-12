No Taiwan, uma jovem de 20 anos passou por uma cirurgia de emergência para retirar mais de 300 pedras do seu rim esquerdo. Ela foi atendida no Hospital de Chi Mei sentindo febre e dores no quadril.

Durante o atendimento, ela chegou a dizer aos médicos que não gostava de beber água. Ela conta que sempre optou pelo consumo de chás e bebidas açucaradas. Os médicos acreditam que ela vivia em desidratação crônica, um dos principais fatores para a formação de pedras nos rins.

As maiores pedras entre as centenas retiradas do corpo da jovem tinham cerca de 2 cm de diâmetro. Segundo o site Metrópoles, apenas o rim esquerdo foi atingido e, após a retirada, a paciente recebeu alta poucos dias depois do procedimento.

O que são pedras nos rins?

Os cálculos renais, mais conhecidos como pedras nos rins, são uma condição dolorosa que afeta aproximadamente 10 milhões de brasileiros, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). São partículas rígidas nos rins geradas devido a fatores como obesidade, diabetes e pressão alta. Muitas vezes, o cálculo renal está ligado a quadros de desidratação, mas pode estar relacionado também à má alimentação.

Quais os sintomas?

A dor intensa começa nas costas e se irradia em direção à região perineal, onde ficam os órgãos genitais. O que dói não é a formação das pedras, mas sim a tentativa do organismo de expulsá-las. O nefrologista destaca outros sintomas além das dores: sangue na urina, náuseas, vômitos, bloqueios da urina (em casos mais graves) e febre.

