A Prefeitura de Divinópolis lamentou pela morte do enfermeiro Diego Antônio de Faria, aos 33 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

Diego era um profissional integrante do Programa Saúde na Hora da Unidade do Afonso Pena. Sua incansável dedicação e comprometimento com a saúde e bem-estar da comunidade serão lembrados com respeito e gratidão.

Neste momento de consternação, a Prefeitura de Divinópolis se solidarizou com familiares, amigos e colegas de trabalho de Diego, estendendo condolências e desejando que encontrem conforto e serenidade para enfrentar esta perda.

Que o legado de humanidade e profissionalismo deixado por Diego Antônio de Faria permaneça como inspiração para todos nós. Seu trabalho e sua nobreza de espírito serão lembrados com admiração e carinho.

Fonte: Sistema MPA