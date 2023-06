A maior e mais pesada pedra no rim do mundo foi removida de um paciente pela equipe médico médicos do Exército do Sri Lanka. O anúncio foi feito nesta quarta-feira (14).

O cálculo renal foi retirado do sargento aposentado, Canistus Coonge, de 62 anos, no dia 1º de junho. Segundo os médicos a pedra pesava 801 gramas (cinco vezes o peso de um rim masculino, segundo o Exército) tinha 13,37 centímetros de comprimento (o tamanho médio de rim é de 10 a 12 cm), e entrou para o Guinness Book.

Conforme o Guinness World Records, antes da cirurgia do sargento, a maior pedra dos rins removida tinha 13 centímetros e foi encontrada na Índia, em 2004. Já a pedra mais pesada, de 620 gramas, foi relatada no Paquistão, em 2008.

