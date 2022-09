Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2518 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (10) e que tinha um prêmio estimado em R$ 70 milhões. Desta forma, o concurso 2519, programado para terça-feira (13), terá prêmio acumulado e estimado em R$ 75 milhões.

Os números sorteados neste sábado foram: 03 – 22 – 23 – 44 – 53 – 60.

Mais de 100 apostadores – 112 o número exato – bateram na trave e acertaram cinco dezenas. Cada um vai receber pouco mais de R$ 39 mil. Destes, nove são de Minas Gerais, sendo um de Belo Horizonte. Os outros são de Itabirito, Itaúna, Jaíba, Montes Claros, Mutum, Passos e duas de Pouso Alegre.

Como apostar?

Quem quiser concorrer aos R$ 75 milhões na Mega-Sena 2518 pode realizar os jogos nas casas lotéricas ou nos canais eletrônicos (site ou aplicativo Loterias Caixa), mediante login com CPF e senha de seis dígitos.

O bilhete com seis dezenas custa R$ 4,50. O pagamento online é efetuado via cartão de crédito, com combos a partir de R$ 30,00 e limite de R$ 945,00.

Probabilidades

Segundo a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega-Sena é de 1 em 50.063.860.

Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.

Resgate do prêmio

Os prêmios podem ser resgatados em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. Valores líquidos acima de R$ 1.332,78 serão liberados somente no banco, mediante apresentação de documento de identidade, CPF e recibo de aposta.

Fonte: Estado de Minas