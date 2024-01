O Hamas anunciou que uma das vítimas de um ataque no sul de Beirute, no Líbano, na noite desta terça-feira (2), horário local, foi um alto membro do grupo radical islâmico, Saleh Al Arouri.

O meio de comunicação do Hamas, Al Aqsa TV, disse que o “Vice-Chefe do Bureau Político do Hamas, o líder mártir Saleh Al Arouri, foi martirizado num traiçoeiro ataque aéreo sionista em Beirute”.

Al Arouri foi considerado um dos membros fundadores da ala militar do grupo, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, e estava baseado em Beirute.