Uma adolescente de 15 anos, que mora no Bairro Apolônia, na Região de Venda Nova, contou à Polícia Militar nesta quarta-feira (5) que é estuprada pelo próprio pai, de 40, desde os 13 anos. Ela também alega que mantinha uma relação incestuosa com seu irmão na infância.

O caso veio à tona nessa terça-feira (4/10), quando o conselho tutelar de Venda Nova recebeu uma denúncia anônima de que o homem agredia os filhos e abusava sexualmente da jovem.

Até a noite desta quarta-feira (5/10), o registro policial não mencionava se o pai ou os tios da menina foram presos, intimados ou ouvidos pela polícia.

Estupro e incesto

Diante da delação, o conselho foi até a escola onde a garota estuda, no Bairro Jardim Leblon. Com autorização da direção do colégio, ela foi levada à sede do conselho tutelar, onde relatou que, quando era criança, ela e o irmão dormiam juntos em uma cama de casal, em que presenciavam os tios fazendo sexo. Depois, eles também mantinham relações sexuais, “imitando” o que tinham acabado de ver.

À esta altura, o relato fica ainda mais chocante. A menina disse às autoridades que, certo dia, decidiu contar ao pai o que acontecia na casa dos tios. Ele, então, teria perguntado se a filha “queria que ele fizesse [sexo] com ela” e prometeu ser “cuidadoso” para que a adolescente não sentisse dor.

Um tempo depois, a jovem, à época com 13 anos, diz ter procurado o pai, alegando que “aceitava” a proposta. Desde então, ela vem sendo estuprada pelo homem, uma vez que, aos 13 anos, por lei, não tinha maturidade ou discernimento para “consentir” uma relação sexual.

Ela diz ter sido violentada pela última vez em setembro deste ano. A mãe, segundo a garota, nunca desconfiou de nada, embora os abusos acontecessem dentro de casa.

A PM informou que a adolescente ficará temporariamente abrigada na sede do conselho tutelar de Venda Nova.

Fonte: Estado de Minas