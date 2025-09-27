Um adolescente sofreu uma queda e ficou ferido na manhã dessa sexta-feira (26), por volta das 12h, nas proximidades de uma escola localizada na rua São José, no bairro Jardim Minas Gerais, em Formiga (MG). O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais foi acionado para prestar o atendimento no local.

De acordo com testemunhas, o acidente ocorreu logo após o término das aulas. O menor carregava um colega nas costas quando perdeu o equilíbrio e caiu. Com o impacto, ele sofreu uma lesão no punho, com suspeita de fratura fechada em rádio e/ou ulna.

A vítima foi encontrada consciente, orientada e recebendo apoio de colegas, de um familiar e de uma funcionária da escola. A equipe dos Bombeiros realizou os primeiros socorros no local, incluindo avaliação da cena, exame físico e imobilização do membro afetado.

Após o atendimento pré-hospitalar, o menor foi conduzido com segurança até uma unidade de saúde, onde foi deixado sob os cuidados da equipe médica de triagem.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais reforça a importância de comportamentos seguros no ambiente escolar, principalmente nos horários de entrada e saída. A instituição alerta que ações aparentemente inofensivas podem resultar em acidentes com consequências sérias. Em caso de emergências, o telefone 193 deve ser acionado imediatamente.

Com informações do SAMU