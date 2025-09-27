Em comemoração aos 10 anos de atuação do 63º Batalhão de Polícia Militar de Formiga, a corporação realizará neste sábado (27), o Seminário de Defesa Pessoal Policial, voltado exclusivamente para integrantes das forças de segurança e da segurança patrimonial. O evento será realizado a partir das 13h, no Unifor-MG.

Entre os palestrantes confirmados estão nomes reconhecidos nas artes marciais, como o atleta Rodrigo Assalin, faixa preta de jiu-jitsu 4º grau; Célio Silva, faixa preta de kick boxing 4º Dan; capitão Rodrigo “Gelo”, faixa preta de kick boxing 5º Dan; tenente-coronel Douglas, faixa preta de aikido 1º Dan; tenente Juliano Clarismar, faixa preta de jiu-jitsu 3º grau; e sargento Daniel Oliveira, faixa preta de karatê 2º Dan.

Segundo o batalhão, além de celebrar a data comemorativa, o seminário tem como objetivo principal promover a integração entre profissionais da segurança pública — como policiais militares, guardas de banco e agentes penitenciários — e representantes da sociedade civil, como instrutores de artes marciais, incentivando a união e o fortalecimento dos laços entre esses grupos.

Os participantes inscritos receberão uma camiseta e certificado de participação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (37) 3322-2917.

Fonte: PMMG