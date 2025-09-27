Na tarde dessa sexta-feira (26), por volta das 14h, o Posto Avançado do Corpo de Bombeiros em Campo Belo (MG) foi acionado para atender uma ocorrência de incêndio em uma residência localizada na rua Maria José Felipe.

Ao chegarem ao local, os bombeiros se depararam com uma densa fumaça saindo de um dos cômodos da casa. A moradora do imóvel já se encontrava do lado de fora e informou que havia deixado um secador de cabelo ligado na tomada, o que pode ter sido a causa do incêndio.

A equipe iniciou imediatamente o combate direto às chamas, conseguindo extinguir o fogo dentro do cômodo afetado. Apesar de o incêndio ter sido contido, outros cômodos da residência foram atingidos por fuligem, embora não tenham sido incendiados.

O Corpo de Bombeiros reforça a importância de desligar corretamente aparelhos elétricos após o uso. Equipamentos esquecidos na tomada podem sofrer superaquecimento e dar origem a incêndios, colocando em risco a integridade do imóvel e a segurança dos moradores. Em situações de emergência, a orientação é acionar o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

Com informaçoes do CBMMG