Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar (PMMG) após ser acusado de estupro e de ter obrigado a namorada a se prostituir no bairro Santa Mônica, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ele foi detido na noite desta terça-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, o casal se conheceu em um aplicativo de namoro em 2021. Depois de mais de um ano conversando, eles começaram a namorar em outubro do ano passado e combinaram de passar o réveillon juntos em Uberlândia.

Depois da virada de ano, o homem teria começado a chantagear a namorada. Segundo a PM, ele teria ameaçado divulgar na internet vídeos íntimos do casal. Para que a exposição não acontecesse, a namorada teria que se prostituir através de um site de acompanhantes. Metade do valor que ela ganhasse iria para ele.

Ainda de acordo com a PM, cerca de 10 programas ocorreram em um apartamento no Bairro Santa Mônica. Além disso, o homem ficava no apartamento durante as relações sexuais para evitar que a mulher o denunciasse.

Durante a tarde dessa terça-feira, segundo a PM, o homem forçou a namorada a ter relações sexuais com ele. Sem o consentimento dela, ele a estuprou. Durante um momento, ela conseguiu ir até a varanda da casa e gritou por socorro. Uma das vizinhas ouviu e chamou a polícia.

Ao ser detido pela PM, o homem não negou que a namorada fez programas sexuais. No entanto, negou que teria obrigado a vítima a se prostituir. Ele disse que a mulher precisava de dinheiro e que ela sugeriu a prostituição, ele ele teria recusado a ideia num primeiro momento, mas depois aceitou.

Sobre o estupro, o homem também negou, dizendo que o sexo foi consentido.

O homem foi preso e levado para a Delegacia de Uberlândia. O caso será investigado pela Polícia Civil (PCMG).

Fonte: Estado de Minas