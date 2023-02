Uma mulher de 43 anos foi encontrada morta, na tarde desta quinta-feira (2), com requintes de crueldade, dentro da própria casa, no bairro Fonte Grande, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, a mulher foi morta com uma facada no pescoço em cima da própria cama. Um fio também estava enrolado no pescoço da vítima. Ela também estava nua da cintura para baixo. Não existia sinais de arrombamento no local.

O corpo da mulher foi encontrado pela filha dela. A moça, de 22, acionou os demais familiares e a polícia. Os militares, perícia e rabecão estiveram no local.

Informações preliminares da Polícia Militar (PM) e de familiares da vítima dão conta que a mulher seria usuária de drogas e estava desempregada. Por isso, a principal hipótese é que a vítima tenha sido morta por algum traficante. A polícia ainda realiza diligências na região. Câmeras de vigilância de residências próximas serão analisadas.

Lei do silêncio

Familiares e vizinhos da mulher, por medo de represálias, preferiram se manter em silêncio. No entanto, familiares que preferiram o anonimato contaram que a mulher se relacionava com diversos homens, que possivelmente teriam envolvimento com o crime.

“Ela se envolveu com mais de 20 homens diferentes em um espaço curto de tempo, homens que pareciam ser perigosos. Ela estava andando cada dia mais drogada e mais problemática. Como família esperamos que esse crime seja solucionado”, disse um familiar.

