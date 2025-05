A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 864 kg de maconha encontrados em um caminhão, em Formiga (MG), na região Centro-Oeste do estado. A operação ocorreu em conjunto com a Polícia Civil na noite dessa quinta-feira (1). O motorista foi preso.

Segundo a PRF, os policiais localizaram tabletes do entorpecente escondidos no compartimento de carga do veículo.

O motorista do caminhão foi preso em flagrante e afirmou às autoridades que desconhecia o conteúdo transportado.

Após a apreensão, a ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRACO), em Belo Horizonte, onde o caso segue sob investigação.

