As costas sul do Chile e da Argentina foram atingidas por um terremoto de magnitude 7.5 nesta sexta-feira (2), segundo o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres chileno. Até o momento, não há relatos de danos ou vítimas. Há alerta de tsunami na região.

Inicialmente, o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) havia marcado tremor de 7.4. Após essa ocorrência, autoridades chilenas emitiram alerta de evacuação para toda a parte costeira do Estreito de Magalhães, no extremo sul do país. Também solicitaram que todas as áreas de praia no território antártico chileno fossem abandonadas.

“Um alerta de tsunami, e está sendo ordenada a evacuação para uma zona segura nos setores costeiros da região de Magalhães”, informou o Serviço Nacional de Prevenção e Resposta a Desastres do Chile em uma mensagem enviada ao público.

O presidente chileno, Gabriel Boric, escreveu no X que “todos os recursos estão disponíveis” para responder a potenciais emergências.

“Pedimos a evacuação de toda a costa da região de Magalhães. Neste momento, devemos estar preparados e obedecer às autoridades”, escreveu Boric.

Em Ushuaia, cidade argentina considerada a mais austral do mundo, as autoridades locais suspenderam todas as atividades aquáticas e a navegação no Canal de Beagle por pelo menos três horas, mas não foram registrados danos materiais nem evacuações.

“O terremoto foi sentido principalmente na cidade de Ushuaia e, em menor grau, em outras cidades da província. Diante de eventos como esse, é importante manter a calma”, informou o governo local.

O USGS afirmou que o epicentro do terremoto foi sob o oceano, 219 quilômetros (173 milhas) ao sul da cidade argentina de Ushuaia.

Fonte: Luana Viana – Metropoles