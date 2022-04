Um soldado do Exército de 19 anos perdeu o controle do carro em uma curva e atingiu uma árvore na MG-290, em Pouso Alegre (MG). O acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (8) e o veículo seguia sentido Borda da Mata à Pouso Alegre.

O motorista foi levado inconsciente e com ferimentos graves para o Hospital Samuel Libânio.

Quando os policiais chegaram ao local, encontraram o veículo capotado no acostamento da rodovia, na altura do km 05.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária, além do condutor, no veículo havia outro soldado que ficou levemente ferido. Apesar de sonolento no momento do acidente, o passageiro teria se lembrado de uma curva à direita antes da batida.

As duas vítimas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Eles foram levados para o Hospital Samuel Libânio. Ainda segundo a PMR, não foi possível realizar teste de bafômetro, pois no momento do atendimento o condutor estava inconsciente. Os familiares do motorista providenciaram a remoção do carro.

Segundo informações da Polícia Militar Rodoviária, os dois ocupantes do veículo são soldados do 14º GAC do Exército.

Fonte: G1