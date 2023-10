Nos últimos dez anos foram diagnosticados 71.987 casos de câncer de mama em Minas Gerais, segundo dados da Secretaria Estadual de Saúde. Na comparação ano a ano, 2022 foi o que teve o maior número de registros da doença: 10.079 pacientes.

O médico do Instituto Mário Penna, hospital referência no atendimento oncológico, afirma que percebeu o aumento de pacientes no consultório.

“Eu atribuiria o aumento do número de casos de câncer de mama a vários fatores, o primeiro deles é a melhoria no acesso aos exames preventivos e com isso a gente consegue diagnosticar mais casos de câncer de mama. O segundo fator é que nos anos da pandemia as mulheres deixaram de realizar exames, então houve uma demanda reprimida”, disse.

Uma outra justificativa para o aumento dos casos pode ser a procura pelo diagnóstico. A mamografia é o principal procedimento realizado. É simples, não dura nem 15 minutos, e é oferecida de graça pelo Sistema Único de Saúde (SUS). No ano passado, foram mais de 420 exames procedimentos realizados em Minas Gerais.

Em 2020, primeiro ano da pandemia, o número de mamografias realizadas no estado caiu drasticamente. Foram pouco mais de 257 mil procedimentos. No ano seguinte, a quantidade de exames subiu pra 348 mil. Foi só em 2022 que o número de mamografias chegou ao patamar registrado antes da covid-19.

A orientação do Ministério da Saúde é que as mulheres com mais de 50 anos façam a mamografia com frequência.

Fonte: G1