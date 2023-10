O ator Matthew Perry, mais conhecido por interpretar Chandler Bing em “Friends”, morreu neste sábado (28) aos 54 anos. Alguns atores da produção lamentaram a morte do ex-colega de elenco.

Maggie Wheeler, que interpretou Janice na série: “Que perda. O mundo vai sentir sua falta, Matthew Perry. A alegria que você levou para tantos em sua curta vida vai continuar viva. Eu me sinto muito abençoada por todos os momentos criativos que compartilhamos.”

Morgan Fairchild, que viveu Nora Bing, a mãe do personagem: “Estou de coração partido com a morte precoce do meu ‘filho’, Matthew Perry. A perda de um jovem ator tão brilhante é chocante. Estou mandando amor e condolências aos seus amigos e família, especialmente seu pai, John Bennett Perry, com quem trabalhei em ‘Flamingo Road” e ‘Falcon Crest’. Descanse em paz.”

Paget Brewster, que interpretou Kathy, uma das namoradas de Chandler, na 4ª temporada: “Estou muito triste por saber o que houve com Matthew Perry. Ele foi amável comigo em ‘Friends’ e em todas as vezes que nos encontramos nas décadas seguintes. Por favor, leia o livro dele. Seu legado era ajudar. Ele não vai descansar em paz, no entanto… Já está muito ocupado fazendo todo mundo rir lá em cima.”

O perfil oficial da série “Friends” também compartilhou condolências: “Estamos desolados com a notícia da morte de Matthew Perry. Ele era um verdadeiro presente para todos nós. Nosso amor vai para toda sua família, seus entes queridos e todos seus fãs.”

Warner Bros., que produziu a série, repercutiu o assunto em nota à imprensa americana: “Estamos desolados com a morte de nosso querido amigo Matthew Perry. Matthew era um ator incrivelmente talentoso e parte permanente de família Warner Bros. O impacto de sua comédia genial foi sentido em todo o mundo, e seu legado viverá nos corações de muitos. Esse é um dia desolador, e mandamos nosso amor para sua família, seus entes queridos e todos os seus fãs dedicados.”

Famosos se manifestam

Adele parou show para homenagear ator: “É sempre chocante, especialmente quando é alguém que trouxe tanta alegria para a sua vida e que você não conhece. […] Eu vou me lembrar daquele personagem [Chandler Bing] para o resto da minha vida. É provavelmente o melhor personagem de comédia de todos os tempos.”

Justin Trudeau, primeiro-ministro do Canadá, relembrou a época em que estudou com o ator: “A morte de Matthew Perry é chocante e triste. Nunca vou me esquecer dos jogos que jogávamos na escola e conheço pessoas em todo o mundo que nunca vão esquecer da alegria que ele trouxe. Obrigado pelas risadas, Matthew. Você foi amado e sua ausência será sentida.”

A atriz Selma Blair falou da amizade com Perry: “Meu amigo mais antigo. Todos nós amávamos Matthew Perry, especialmente eu. Todos os dias. Eu o amava incondicionalmente. E ele a mim. E estou despedaçada. Com o coração partido. Bons sonhos, Matty. Bons sonhos.”

