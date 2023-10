O repórter Anderson Junior Hentges, de 28 anos, morreu na madrugada desse sábado (28) em um acidente de carro.

O profissional trabalhava na TV Centro América, afiliada da Globo no Mato Grosso. A informação foi confirmada pela própria emissora, que lamentou a morte do jornalista em nota de pesar divulgada nas redes sociais.

De acordo com a empresa, que obteve informações com a Polícia Civil, o carro em que o repórter estava bateu no barranco de uma obra e, infelizmente, ele morreu no local. “Outras quatro pessoas que estavam no veículo foram socorridas. A polícia apura se a obra estava sinalizada”, diz parte do texto postado. Conforme o G1, as vítimas serão submetidas a exames para diagnóstico da gravidade das lesões. O quadro deles ainda inspira cuidados.

“Profissional maravilhoso e ser humano incrível, sempre se destacou pela qualidade das produções, encarava os desafios da reportagem com disposição e competência. A cada material veiculado, seja regional ou nacional, demonstrava o prazer de realizar o sonho de ser jornalista. Por onde passava, criava laços de amizade com seu jeito descontraído e respeitoso. Conquistou amigos e admiradores. Anderson Hentges deixará saudade em nossos corações”, destaca o comunicado.

Formado em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, Anderson trabalhou, além da TV, em rádio, assessoria de imprensa e site. Desde março do ano passado, ele trabalhava na TV Globo em Sinop, no Mato Grosso. Atualmente, ele cursava MBA em Marketing e Comunicação.

Fonte: Itatiaia