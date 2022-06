Minas vai receber pouco mais 1 milhão de doses de vacina contra a Covid-19 nesta terça-feira (14). Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), serão, precisamente 1.050.000 unidades do imunizante da AstraZeneca.

De acordo com a pasta, a remessa contém vacinas destinadas à aplicação de segunda dose de reforço (ou quarta dose) para pessoas de 50 anos ou mais e trabalhadores da área da saúde.

A previsão é que as vacinas cheguem na tarde de terça, na Central Estadual de Rede de Frio, em Belo Horizonte, e sejam distribuídas para as Unidades Regionais de Saúde (URSs) de acordo com a demanda das regionais.

Em Belo Horizonte, pessoas com 58 ou mais e trabalhadores da saúde com 30 anos ou mais já podem receber a quarta dose do imunizante nesta semana.

A capital mineira promove também repescagem para os grupos e faixa etárias já convocadas, incluindo público infantil. A relação completa com endereços e horários está no portal da Prefeitura de Belo Horizonte.

Fonte: Hoje em Dia