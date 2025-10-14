O estado de Minas Gerais recebeu 152 doses de fomepizol, medicamento utilizado no tratamento de intoxicações causadas por metanol. A entrega foi feita pelo Ministério da Saúde como parte da estratégia de reforço ao estoque do Sistema Único de Saúde (SUS), que adquiriu 2,5 mil ampolas do antídoto diante do aumento de casos no país.

Embora não haja registros de intoxicação por metanol em Minas até o momento, a medida é preventiva. No último fim de semana, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) descartou a hipótese de contaminação em um paciente que morreu em Ipatinga, no Vale do Aço. No entanto, o Brasil enfrenta uma crise sanitária, com 32 casos confirmados e cinco mortes, a maioria em São Paulo.

Das doses recebidas, 76 serão destinadas ao Centro de Informação e Assistência Toxicológica (CIATox/MG), localizado no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte. O centro funciona 24 horas por dia, oferecendo orientação técnica e atendimento especializado em casos de intoxicação. As demais unidades ficarão armazenadas no almoxarifado central da SES, que fará a distribuição conforme a urgência e necessidade dos serviços de saúde.

Além do fomepizol, os hospitais mineiros poderão solicitar etanol etílico, também utilizado no tratamento de pacientes contaminados após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas.

Alerta à população

A SES-MG reforça o alerta sobre os riscos do consumo de bebidas de procedência duvidosa. Os principais sintomas de intoxicação por metanol incluem náuseas, vômitos, dor abdominal, cefaleia, confusão mental, vertigem e perda de visão — especialmente quando surgem ou se intensificam entre 6 e 72 horas após o consumo de bebidas destiladas.

Em caso de suspeita, é fundamental procurar atendimento médico imediato.

Com informações do Hoje em Dia