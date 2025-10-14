Um psicólogo foi preso preventivamente na manhã desta terça-feira (14), em Muriaé, na Zona da Mata mineira, acusado de abusar sexualmente de pacientes adolescentes, incluindo jovens com deficiência. A ação integra a operação Anjos da Guarda, deflagrada pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) em parceria com a Polícia Militar (PMMG).

Além da prisão, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de suspensão de atividade econômica, com o objetivo de impedir que o profissional continue atuando enquanto as investigações estão em andamento.

Segundo o MPMG, o suspeito teria se aproveitado da posição profissional para cometer os abusos. Durante as diligências, foram apreendidos materiais e dispositivos eletrônicos que podem conter provas de novos crimes e revelar a existência de outras vítimas ou cúmplices.

O promotor de Justiça Breno Costa da Silva Coelho, coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) da Zona da Mata, afirmou que os itens recolhidos serão analisados com prioridade. “Será feita uma imediata e cuidadosa análise dos objetos, buscando informações sobre eventuais novas vítimas e outros envolvidos”, declarou.

O Ministério Público reforçou que crimes sexuais contra crianças e adolescentes são de extrema gravidade, especialmente quando cometidos por profissionais que se valem da confiança e da vulnerabilidade das vítimas.

Denúncias

Casos semelhantes podem ser denunciados às Promotorias de Justiça de Defesa das Crianças e dos Adolescentes de Muriaé, localizadas na rua Presidente Arthur Bernardes, nº 168, 2º andar, Centro. Os telefones disponíveis são: (32) 3722-6894 e 3722-6544.

Com informações do O Tempo