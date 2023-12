Há pouco mais de três meses internado, Rinaldo Oliveira Amaral, mais conhecido como Mingau, ganhou uma cadeira de rodas. O presente foi exibido pela filha dele, Isabella Aglio, nas redes sociais, nessa quinta-feira (21). “Mais uma vez, obrigada por tudo”, escreveu a influenciadora.

A empresa já havia prometido presentear o baixista do “Ultraje a Rigor”, quando Isabella participou do “The Noite”, programa comandado por Danilo Gentili, no SBT, que a banda de Mingau fazia parte. Além da cadeira, a empresa presenteou a filha do baixista com R$ 10 mil para ajudar no pagamento das despesas e tratamento do pai.

O baixista do “Ultraje a Rigor” foi baleado na comunidade Ilha das Cobras em Paraty, no Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro, e levado em estado gravíssimo para o Hospital Hugo Miranda. Porém, no dia seguinte, ele foi transferido de helicóptero para o Hospital São Luiz do Itaim, da Rede D’Or, em São Paulo, onde permanece estável.