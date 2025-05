A Caixa Econômica Federal começou a disponibilizar a contratação de crédito para a nova modalidade do programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), nesta segunda-feira (5). Agora disponível para a modalidade Classe Média, o financiamento atenderá famílias com renda de até R$ 12 mil. Expectativa do governo é beneficiar cerca de 120 mil famílias ainda em 2025.

A modalidade foi anunciada no mês passado. As famílias, segundo o governo, vão compor a “Faixa 4” do programa e terão acesso a juros menores que os praticados atualmente no mercado. As regras foram aprovadas em 15 de abril pelo Conselho Curador do FGTS.

Segundo a Caixa, as condições de financiamento para a nova faixa do programa terão:

Prazo para pagamento de até 420 meses ;

; Taxa de juros nominal de 10% ao ano ;

; Cota de financiamento de 80% para imóveis novos, independente da região do país;

independente da região do país; Cota de financiamento de 60% para imóveis usados nas regiões Sul e Sudeste e de 80% para as demais localidades;

nas regiões Sul e Sudeste e de para as demais localidades; Valor máximo de compra e venda do imóvel pode chegar a R$ 500 mil.

De acordo com o presidente da Caixa, Carlos Vieira, o MCMV Classe Média visa democratizar o acesso ao crédito imobiliário e oferecer taxas de juros mais acessíveis para uma classe social que “cresce cada vez mais no país”.

A Caixa também informou que promoveu reajustes nos limites de renda das demais faixas, que passam a ser:

Faixa 1 : renda familiar até R$ 2.850,00

: renda familiar até R$ 2.850,00 Faixa 2 : renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil

: renda familiar de R$ 2.850,01 a R$ 4,7 mil Faixa 3: renda familiar de R$ 4.700,01 a R$ 8,6 mil.

Procurado, o Banco do Brasil não respondeu imediatamente aos questionamentos sobre sua operação na Faixa 4 do programa.

Fonte: Por Isabela Bolzani, g1