O ministro do Turismo, Celso Sabino, comunicou ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nesta sexta-feira (19), que sairá do governo. A decisão foi tomada após novo ultimato do partido do ministro, o União Brasil, que deu prazo de 24 horas para que filiados pedissem exoneração de cargos ou funções comissionadas no governo federal. A determinação foi expedida na quinta-feira (18), em mais um movimento do partido que reforça seu afastamento da base de apoio do governo federal.

Sabino se reuniu com Lula por mais de uma hora no Palácio da Alvorada. No encontro, explicou os motivos da saída, pediu para cumprir algumas agendas já programadas e afirmou que entregará a carta de demissão após o retorno do presidente de Nova York, previsto para a próxima quinta-feira (25). Lula viaja neste fim de semana para participar da Assembleia Geral da ONU, onde fará o discurso de abertura entre os chefes de Estado.

Deputado federal pelo Pará, Celso Sabino está no Ministério do Turismo desde julho de 2023. Ele tinha papel de destaque na preparação da COP30, conferência da ONU sobre mudanças climáticas que acontecerá em Belém. Apesar de tentar negociar sua permanência, acabou cedendo à pressão da sigla.

A medida do União Brasil foi anunciada após reportagens apontarem suposta ligação do presidente nacional do partido, Antonio Rueda, com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Tanto Rueda quanto o partido negam as acusações. Em nota, dirigentes chegaram a sugerir que o governo teria envolvimento na divulgação das denúncias, já que o caso está sob investigação da Polícia Federal.

A declaração irritou a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, que rebateu nas redes sociais: “Repudio as acusações infundadas e levianas feitas em nota do União Brasil. A direção do partido tem direito de decidir pela saída de seus membros do governo, mas não pode culpar falsamente o Executivo por reportagens que associam seu dirigente a crimes. Isso não é verdade” escreveu Gleisi no X (antigo Twitter).

