A sugestão de leitura para esta semana é o romance americano “Momento Mágico” da consagrada escritora “Nora Roberts” considerada a artista das palavras.

O projeto “No Meio do Caminho tem um Livro” é realizado pelas três bibliotecas públicas de Formiga.

A história envolvente entre Ryan Swan, uma linda e simpática jovem, mas de um temperamento difícil, que trabalha com produções artísticas em uma empresa de seu pai, o qual ela tenta provar que é capaz de provocar orgulho de tê-la como filha, e Pierce Atkins, um homem ilusionista, bem fechado, muito excêntrico e de olhar penetrante.

Motivos profissionais encarregam-se de aproximá-los. Ryan procura por Pierce para tentar um contrato de uma produção pela Swan Produções, sendo ele um mágico de renome, seria uma autoconfirmação para ela como produtora e um triunfo para apresentar ao pai.

Ao conhecer a casa dele, Ryan se deslumbra pelo ambiente propício para produção de filmes de terror. Ainda mais sendo atendida por um mordomo que lembra a figura Frankenstein. Tudo parece uma combinação perfeita para ela, que sonha ser uma grande produtora.

E quando ela precisa encarar a verdade, estando presa na mansão devido a uma tempestade e diante dele, vê que sua ligação com Pierce não é só profissional, pois um olhar profundo dele ao se encontrar com o seu, deixa-a desconcertada, sentindo-se hipnotizada.

Os dois sentem uma atração imediata, mas como são de temperamento fechado, terão dificuldades para se conhecer e confiar um no outro. Ela se sente amedrontada por se envolver com um homem que sobrevive desafiando a morte, se sente no dever de fechar seu coração, mas como num momento mágico, Pierce que é experiente em abrir cadeados, abrirá o coração de Ryan.

E a história se desenrola de forma leve, com muita emoção, romantismo entre os dois.

Sentiu vontade de saber o final desta história de amor? Compareça à Biblioteca Pública Municipal “Dr. Sócrates Bezerra de Menezes” realize o empréstimo e aprecie o poder mágico do amor.

Fonte: Bibliotecas Públicas de Formiga