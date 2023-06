Na tarde dessa sexta-feira (16), às 17h40min, os militares do Corpo de Bombeiros Militar em Nova Serrana atenderam a um acidente envolvendo uma carreta carregada com sacos de casca de arroz, na BR 262, km 431, próximo à ponte do Rio Pará.

O Veículo, de Juatuba, trafegava na pista sentido Pará de Minas, quando perdeu o controle na curva em uma baixada a poucos metros da ponte do Rio Pará, na divisa entre os municípios de Nova Serrana e São Gonçalo do Pará, e tombou.

Com o impacto, a carga se espalhou na BR 262, atingindo a contramão. A carreta ficou tombada no canteiro central da pista.

O motorista, de 52 anos de idade, natural de Florestal, não resistiu aos ferimentos. O médico da concessionária Thriunfo constatou o óbito no local.

A pista no sentido Pará de Minas, segue o fluxo normalmente. Já no sentido Nova Serrana, o fluxo segue com uma faixa interditada, sem retenção.

Os militares do Corpo de Bombeiros Militar aguardam a realização da perícia técnica, para a liberação do veículo e do corpo do motorista.

Fonte: Corpo de Bombeiros