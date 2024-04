Raul Ferreira Pelegrin, de 41 anos, preso suspeito de cortar a corda que segurava um trabalhador durante a limpeza da fachada de um prédio em Curitiba, foi encontrado morto na madrugada desta sexta-feira (5) no presídio onde estava, a Casa de Custódia de Curitiba.

A causa da morte não foi informada. Pelegrin estava preso desde março.

No processo, a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) informou a Justiça sobre a morte.

De acordo com o Ministério Público do Paraná (MP-PR), a vítima fazia a limpeza no 6º andar do edifício e estava amarrada por uma corda no telhado do prédio. Durante o trabalho, Pelegrin, que morava na cobertura, no 27º andar, cortou a corda com uma faca.

Em nota, a defesa disse que Pelegrin enfrentava problemas de dependência química há alguns anos. Os advogados tentaram a liberdade provisória para que ele fosse internado em uma clínica particular, o que foi negado pela Justiça.

Fonte: G1