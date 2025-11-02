O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estará no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 3, para reuniões com o governador Cláudio Castro, o prefeito da capital, Eduardo Paes, autoridades da Justiça e da Defensoria Pública do estado.

A pauta é a Operação Contenção, realizada na terça-feira pelas polícias civil e militar nos Complexos do Alemão e da Penha, na zona norte carioca, considerada a mais violenta da história do estado e que deixou 121 mortos, sendo quatro policiais.

Alexandre de Moraes, que é relator temporário da ADPF das favelas, a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, quer saber se houve descumprimento da legislação durante a megaoperação policial.

Com a ADPF, o Supremo estabeleceu limites para as polícias do Rio de Janeiro realizarem operações em favelas, exatamente por causa do número grande de mortes violentas que vinham sendo registradas.

O encontro com o governador está agendado para às 11 horas e deve acontecer no Centro Integrado de Comando e Controle, na Cidade da Polícia, onde, segundo Cláudio Castro, toda a operação foi monitorada a partir das câmeras corporais instaladas nas fardas dos policiais e por imagens de drones.

Fonte: Rádio Nacional