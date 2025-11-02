Um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC) foi morto em confronto com a polícia no Triângulo Mineiro. A notícia foi anunciada pelo governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), nesse sábado (1º).

O homem de 24 anos, conecido como Jagunço, morreu na última quinta-feira durante uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) no município de Prata. Em publicação nas redes sociais, Zema disse que “a Polícia Civil de Minas deu uma resposta dura ao crime”.

“O líder do PCC, conhecido como Jagunço, morreu em confronto com a nossa Polícia e comparsas foram presos no triângulo mineiro”, escreveu.

Ainda conforme o governador, a segurança na fronteira de Minas Gerais com o Rio de Janeiro foi reforçada: “Minas não vai ser quintal de terrorista”.

Em nota, a PCMG disse que a ação foi conduzida para cumprir mandados de prisão contra o líder da facção e outros dois associados. “Na ocasião, diante da injusta e grave agressão armada, houve confronto”, infomou a corporação.

Ainda conforme a polícia, o homem chegou a ser socorrido para um hospital depois de ser alvejado por disparo de arma de fogo, mas não resistiu.

“Os demais foram contidos e presos em flagrante no local. Durante a varredura na propriedade localizada na área rural, foram apreendidas várias armas de fogo de várias calibre, além de duas motocicletas, sendo uma delas com chassi e motor adulterado”, completa a Polícia Civil.

Fonte: Isabella Guasti / BHAZ