Na manhã deste domingo (2), dois ocupantes de veículos perderam a vida em um grave acidente ocorrido na rodovia MG-050, próximo ao município de Itaúna (MG). Conforme informações preliminares, os veículos colidiram frontalmente e um dos automóveis chegou a pegar fogo.

As vítimas — ainda não identificadas — foram encontradas sem vida no local da colisão. A pista ficou parcialmente interditada para atendimento da ocorrência, trabalho da perícia e remoção dos veículos. A dinâmica da batida, bem como eventual excesso de velocidade ou falha humana, estão sendo investigados pelas autoridades rodoviárias.

Autoridades alertam para o perigo de trafegar em trecho de pista simples da rodovia MG-050, que registra frequentes acidentes graves. Moradores da região relatam que o movimento de veículos é intenso e que faltam adequadas sinalização e fiscalização. O trágico episódio reacende o debate sobre as condições de segurança viária no eixo que liga Itaúna a Divinópolis e outras cidades da região metropolitana.

Fonte e foto: Gazeta de Itaúna