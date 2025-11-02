Um homem de 38 anos ficou levemente ferido após capotar o carro que dirigia na manhã deste domingo (2), na MG-050, altura do km 168, na zona rural de Pedra do Indaiá. O acidente foi registrado por volta das 11h15.

Segundo o Corpo de Bombeiros de Formiga, responsável pelo atendimento, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, que capotou e parou lateralizado fora da pista. No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para a perda de controle do automóvel.

A vítima foi avaliada pelos militares e apresentava apenas ferimentos leves, recusando encaminhamento para o hospital. O veículo, de propriedade do próprio condutor, foi liberado e removido por um guincho da Concessionária AB Nascentes das Gerais.

Fonte e foto: CBMMG