Um grave acidente envolvendo dois veículos de carga deixou uma vítima fatal na tarde deste domingo (2) na BR-354, km 514, na zona rural de Formiga. A ocorrência foi registrada por volta das 14h30 e mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros da 4ª Companhia de Formiga, pertencente ao 10º Batalhão de Bombeiros Militar.

De acordo com informações dos militares, a batida ocorreu entre um caminhão-baú e uma carreta que transportava uma carga industrial especial de 89 toneladas. O caminhão seguia na contramão de direção quando colidiu frontalmente com a carreta, que havia partido de São Paulo com destino a Goiás.

O motorista da carreta, de 53 anos e natural de São Bernardo do Campo (SP), conseguiu sair da cabine antes que o veículo fosse completamente danificado. Ele sofreu apenas ferimentos leves. Já o condutor do caminhão-baú ficou preso às ferragens e morreu ainda no local. Até o momento, não há informações sobre a identidade, idade, naturalidade ou destino da vítima, que transportava bags de pó calcário e caixas de suco de uva.

A Perícia Técnica da Polícia Civil de Minas Gerais esteve no local por volta das 15h50 para realizar os levantamentos e autorizar a remoção do corpo e das ferragens. A pista permanece totalmente interditada nos dois sentidos até a conclusão dos trabalhos das equipes.

