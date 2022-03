Faleceu nesta segunda-feira (28) em Belo Horizonte o ex-deputado Octávio Elísio Alves de Brito, aos 82 anos. Elísio foi vítima de atropelamento no último dia 14, na avenida Afonso Pena, na altura do Palácio das Artes, centro da capital, onde acabara de assistir a um evento sobre o centenário da Semana de Arte Moderna.

Elísio teve traumatismos e desde sábado o estado dele vinha se agravando. O sepultamento será às 11h30 desta terça (29), no cemitério Parque da Colina, com velório a partir das 10h.

Octávio Elísio Alves de Brito nasceu no dia 27 de janeiro de 1940, em Belo Horizonte. Com 33 anos, se tornou professor de economia e legislação mineral da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e assumiu o cargo de secretário-adjunto de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais. Durante as gestões dos governadores Tancredo Neves e Hélio Garcia, Octávio foi secretário de Educação de Minas Gerais (1983-1986).

Em 1989, ingressou no PSDB como parte do grupo de fundadores em Minas e, ainda no mesmo ano, assumiu como o primeiro vice-presidente da executiva nacional da sigla, permanecendo até 1991. Além disso, concorreu e foi eleito o primeiro suplente de deputado federal em outubro de 1990. Deixou a Câmara ao final da legislatura, em janeiro de 1991.