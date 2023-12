A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) investiga a morte de um bebê, de um ano e dois meses, de Papagaios, no Centro-Oeste do estado. A menina estava internada no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte, desde segunda-feira (25/12) com suspeita de maus-tratos. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu, nesta terça-feira (26/12).

A polícia prendeu, nesta quarta-feira (27/12), a mãe, de 20 anos, e o padrasto, de 30 anos, suspeitos de maus-tratos contra Maria Flor Silva Rodrigues. O casal levou o bebê desacordado, na segunda-feira, para o hospital de Papagaios.

A equipe constatou por meio de exames que a menina sofreu traumatismo craniano com afundamento parietal do lado direito. Além disso, trauma no tórax, abdominal, assim como, hematomas em várias partes do corpo. Ela também apresentava desnutrição.