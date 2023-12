Na tarde dessa quarta-feira (27), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu temporariamente, a mãe, de 20 anos, e o padrasto, de 30, suspeitos da morte de uma menina de 1 ano na cidade de Papagaios, na região Centro-Oeste do estado. A criança deu entrada em uma unidade de saúde da cidade na última segunda-feira (25), com graves ferimentos. Ela foi transferida para a capital, contudo, não resistiu e faleceu dois dias depois.

Em depoimento, a mulher contou que havia deixado a filha com o marido enquanto ia ao salão; ao retornar, encontrou a menina desacordada. O padrasto disse que estava na sala de estar fazendo cigarros de palha enquanto a menina brincava em um dos quartos com o filho dele, de 6 anos. Ele relatou que o garoto arremessou uma bola contra a menina, fazendo com que ela batesse a cabeça no chão e ficasse desacordada. A mãe também informou que na semana anterior a criança havia caído do carrinho, sofrendo várias escoriações, mas que ela não procurou atendimento médico.

Diante dos indícios de maus-tratos, a Polícia Militar conduziu o casal até a delegacia de Pará de Minas. Eles foram ouvidos e liberados em razão da ausência de elementos suficientes para ratificação da prisão em flagrante.