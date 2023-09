Morreu na manhã deste sábado (16) a menina Heloísa dos Santos Silva, de 3 anos, baleada na cabeça durante abordagem policial na região metropolitana do Rio de Janeiro. A criança estava internada desde o dia 7 de setembro e teve uma piora clínica nesta madrugada. Segundo o hospital onde estava internada, a menina sofreu uma parada cardiorrespiratória (PCR) irreversível às 9h22.

Na madrugada da última quinta-feira (14), Heloísa chegou a sofrer uma parada cardiorrespiratória, mas foi reanimada seis minutos depois. Por meio de nota, a prefeitura da cidade disse que lamenta profundamente a morte da Heloísa e que se solidariza com os familiares e amigos da criança. A Polícia Rodoviária Federal também se manifestou após a morte da menina:

“É com extremo pesar que recebemos a notícia do falecimento de HELOÍSA DOS SANTOS SILVA, de 3 anos, ocorrido em 16 de setembro de 2023, em Duque de Caxias (RJ). Solidarizamo-nos com os familiares, neste momento de dor, e expressamos as mais sinceras condolências pela perda. A Polícia Rodoviária Federal (PRF), através da Comissão de Direitos Humanos, segue acompanhando a família para acolhimento e apoio psicológico”, diz a nota.

Heloísa estava internada no Hospital Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias. Ela foi baleada quando estava no carro com a família e teve uma lesão perfurante em couro cabeludo e cervical.