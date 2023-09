Na noite de terça-feira (12), foi realizada uma visita técnica gratuita aos ambientes de inovação de Formiga. Os alunos da Faculdade de Iguatama, em comemoração ao Dia do Administrador, visitaram inicialmente o CITFOR – Incubadora Municipal de Empresas de Base Tecnológica e seu Programa de Pré-Incubação, e logo após visitaram o LICEU – Laboratório de Inovação, Criatividade e Empreendedorismo Universitário, e o LabMaker, onde funcionam as impressoras e scanner 3D, kit de ferramentas multifuncional, entre outros.

Foi uma oportunidade de inspiração, aprendizado prático e preparação para o futuro. O objetivo da visita é despertar nos estudantes o interesse pelo empreendedorismo e inovação, proporcionando conhecimento prático sobre como criar e gerenciar negócios, fomentando cada vez mais a Educação Empreendedora.

Na oportunidade, os alunos agradeceram a disposição da Secretária de Administração e Desenvolvimento Econômico, Millena Ribeiro da Silva, a Coordenadora do CITFOR – Paloma Resende, o Diretor da Faculdade Iguatama Agno Ramos Neto, o Analista do Sebrae Gustavo Almada e ao Diretor do IFMG Campus Formiga Patrick Santos de Oliveira.