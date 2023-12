O mundo do entretenimento está de luto com a triste notícia da partida da atriz Queta Lavat. A notícia foi recebida com pesar pelo ator Eduardo España, que prestou uma emocionante homenagem nas redes sociais.

Com palavras cheias de admiração e carinho, Eduardo España descreveu Queta Lavat como uma mulher talentosa, gentil, sorridente e generosa.

Ele relembrou os momentos em que teve o prazer de encontrar-se com ela no set de filmagens, em palestras e em outros eventos. Cada encontro era uma experiência única e prazerosa.

Não apenas Eduardo España, mas também figuras importantes do cenário mexicano lamentaram a perda da atriz.

O secretário de turismo do México, Miguel Torruco Marqués, expressou sua tristeza e ofereceu suas condolências à família de Queta Lavat. Ele destacou a importância da atriz na “Idade de Ouro” do cinema mexicano, ressaltando seu talento extraordinário.

Queta Lavat deixou um legado inestimável para o cinema mexicano e atuou em Rebelde e em A Usurpadora.

Fonte: aQui