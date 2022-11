Um motociclista, de 29 anos, morreu no inicio da tarde desta quinta-feira (10), depois de bater de moto em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e ser arremessado para baixo de um caminhão em Divinópolis.

Uma coletiva de imprensa sobre o acidente foi agendada pelo Samu para 16h.

A ambulância estava a caminho do hospital com uma mulher e a filha recém-nascida, quando ocorreu o acidente. Nenhum dos ocupantes da ambulância ficou ferido. O motorista, porém, ficou muito abalado e foi atendido pelo Corpo de Bombeiros.

Batida

A batida foi no cruzamento das ruas Pernambuco e Bahia, no Centro. De acordo com a Polícia Militar (PM), o motorista da ambulância disse que estava a caminho da Sala Vermelha do Complexo de Saúde São João de Deus (CSSJD), com uma mulher e a bebê recém-nascida dela, que tinha se engasgado.

O motorista disse ainda que estava com as luzes e sirenes da ambulância ligados. O motociclista estava atravessando a Rua Bahia e bateu na viatura do Samu que estava na Rua Pernambuco. Com o impacto, a ambulância ainda arrastou a moto por cerca de 90 metros até a Rua Rio Grande do Sul. O motociclista foi arremessado para baixo de um caminhão e morreu no local.

Uma outra ambulância do Samu foi chamada para dar continuidade ao atendimento da recém-nascida. A perícia da Polícia Civil e agentes da Secretaria de Trânsito estiveram no local.

