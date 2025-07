Na tarde desta quinta-feira (24), um motociclista sofreu uma queda ao trafegar pela Avenida Tabelião Juca Almeida, em Formiga. De acordo com informações da própria vítima, o acidente foi provocado por um fio de telefonia que estava solto e atravessava a via, em altura baixa. O cabo acabou se enroscando nas pernas do condutor, fazendo com que ele perdesse o controle da moto e caísse.

Com o impacto da queda, o homem teve escoriações pelo corpo e sofreu uma luxação, sendo imediatamente atendido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que foi acionada por pessoas que passavam pelo local. A Polícia Militar também esteve presente para registrar a ocorrência e garantir a segurança na área até que o fio fosse removido da via.

Não há até o momento mais informações divulgadas a respeito do acidente.

Redação UN