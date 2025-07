Ministro do STF usou a palavra ‘mais’, com ‘i’, para expressar oposição entre duas ideias em um dos principais trechos da decisão

Um erro gramatical do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), na decisão desta quinta-feira (24) em que o magistrado advertiu o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) sobre o descumprimento das medidas cautelares não passou despercebido.

“Como diversas vezes salientei na Presidência do TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, a JUSTIÇA É CEGA MAIS NÃO É TOLA!!!!!”, escreveu Moraes em um dos principais trechos da determinação.

A palavra “mais”, com “i”, é um advérbio de intensidade ou quantidade, que não pode ser usada neste caso, já que a intenção do magistrado era dar a ideia de oposição entre as duas ideias.

O correto seria o termo “mas”, uma conjunção adversativa que expressa um contraste entre as duas ideias.

Minutos depois, Moraes divulgou uma nova versão da decisão já com o erro corrigido.

Fonte: Direto de Brasília/Itatiaia