Um motociclista morreu atropelado no Anel Rodoviário, em Belo Horizonte, nesta quinta-feira (20). De acordo com a Polícia Rodoviária, ele derrapou na faixa da direita, na altura do bairro Carlos Prates, sentido Espírito Santo, e foi parar na pista do meio, por vinha um caminhão. O motorista não conseguiu parar e acabou atropelando o homem.

Devido ao atendimento, o trânsito flue somente na faixa da esquerda. Perícia e rabecão são aguardados.

Fonte: Hoje em Dia