Uma jovem de 24 anos ficou gravemente ferida após ser arremessada em uma colisão envolvendo a moto que pilotava e uma caminhonete.

O acidente ocorreu na manhã deste domingo (26), na Rodovia Waldemar Miguel, ligação entre Alfenas e Serrania (MG).

Segundo o Corpo de Bombeiros, com a batida na frente do veículo, a vítima e a moto foram arremessados para uma área de terra do lado da pista.

A mulher sofreu fratura exposta no fêmur, na perna esquerda. Ela também teve fraturas no joelho e hemorragia. Ainda no local, os bombeiros fizeram procedimentos para conter a hemorragia e imobilizar a vítima. Ela foi encaminhada em estado grave para o Hospital Alzira Velano, em Alfenas.

O motorista da caminhonete fugiu do local do acidente deixando o veículo no local do acidente.

