Um homem de 29 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente de moto na MG-423, em Conceição do Pará, na tarde dessa segunda-feira (18). A ocorrência foi registrada pela Central de Regulação do SAMU Oeste/Centro por volta das 16h.

A Unidade de Suporte Básico (USB) de Pitangui foi acionada e prestou apoio no atendimento à vítima, que foi encontrada inconsciente e com uma lesão grave na perna direita. Após receber os primeiros socorros e ser submetido à imobilização padrão, o motociclista foi encaminhado à Santa Casa de Pitangui para atendimento médico especializado.

As causas do acidente não foram divulgadas. O caso será acompanhado pelas autoridades competentes.