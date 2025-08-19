Foto: Reprodução

Decisão pode mudar Câmara de Caratinga

A Justiça Eleitoral da 72ª Zona Eleitoral julgou procedente, nesta segunda-feira (18), a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) que apurava fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024 em Caratinga. A decisão, assinada pelo juiz Alexandre Ferreira, declarou que a candidatura de Cláudia das Graças Vieira, lançada pelo Republicanos, foi fictícia e teve como único objetivo cumprir formalmente o percentual mínimo de 30% de candidaturas femininas exigido pela legislação. Caso a decisão seja mantida, o quociente eleitoral será recalculado e a composição da Câmara Municipal de Caratinga poderá sofrer mudanças significativas. (Diário de Caratinga)

Vereador perde mandato também em Nanuque

A Justiça Eleitoral cassou nesta semana o mandato do vereador Elson de Souza Lima (PT), reeleito nas eleições municipais de 2024. A decisão, resultado de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) movida pelo Ministério Público Eleitoral, também tornou o parlamentar inelegível pelos próximos oito anos, até 2032. De acordo com a sentença, Elson cometeu duas irregularidades graves. A primeira foi o autofinanciamento acima do limite legal, com a doação de R$ 18,5 mil à própria campanha — quase o dobro do valor permitido por lei. (Jornal Em Tempo – Nanuque)

Entidades beneficiadas com agricultura familiar

A agricultura familiar de Muzambinho ganhou mais um destaque: os produtores Atílio e Sebastiana, do bairro Bom Retiro, agora fazem parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), do Governo Federal. A produção de morangos da família passa a ser destinada a instituições sociais do município, fortalecendo a solidariedade e garantindo alimento de qualidade para quem mais precisa. Entre as entidades beneficiadas estão a Casa Lar, Casa de Apoio, AAFAM, APAE, Projeto do Deserto, Lar São Vicente e a Vila São Benedito. (Folha Regional – Muzambinho)

Tarifaço faz Cooxupé buscar compradores

Diante do que considera um momento de “inércia política” nas negociações entre Brasil e Estados Unidos sobre o tarifaço, a Cooxupé, maior cooperativa de cafeicultores do País, está investindo em canais de comunicação diretamente com os clientes norte-americanos.Nas próximas semanas, uma delegação da cooperativa, a maior exportadora de café arábica brasileiro, vai visitar países na Ásia, incluindo a China, para tentar encontrar novos compradores. As informações foram transmitidas a produtores rurais pelo presidente da Cooxupé, Carlos Augusto Rodrigues de Melo. (Observo – Passos)

Valadares quer a duplicação da BR-381

Na tarde desta segunda-feira (18), lideranças políticas, empresariais e sociais se reuniram na sede da Federação das Indústrias de Minas Gerais, em Governador Valadares, para discutir a duplicação da BR-381 no trecho que liga a cidade a Belo Oriente. O movimento apartidário resultou na leitura de um manifesto cobrando do Governo Federal a inclusão do trecho no contrato de concessão da rodovia. (Diário do Rio Doce – Governador Valadares)

Formiga terá melhorias na segurança

A Câmara Municipal de Formiga aprovou projeto de grande impacto para a segurança pública e gestão urbana do município. Ele permite que os recursos arrecadados pela Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública sejam também utilizados para expansão e melhoria dos sistemas de videomonitoramento, conhecidos popularmente como Olho Vivo. A mudança visa integrar a iluminação pública com a vigilância eletrônica, utilizando postes de luz como suporte para a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. Essa integração de tecnologias tem como objetivo aumentar a segurança nas ruas e melhorar a gestão pública, criando uma infraestrutura mais eficiente e conectada com as necessidades dos cidadãos. (Últimas Notícias – Formiga)

