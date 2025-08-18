Na 27ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Formiga, realizada nesta segunda-feira (18), foi aprovado um projeto de grande impacto para a segurança pública e gestão urbana do município. O projeto altera a Lei Municipal nº 5.216/2017, permitindo que os recursos arrecadados pela Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública (COSIP) sejam também utilizados para expansão e melhoria dos sistemas de videomonitoramento, conhecidos popularmente como Olho Vivo.

A mudança visa integrar a iluminação pública com a vigilância eletrônica, utilizando postes de luz como suporte para a instalação de câmeras de segurança em pontos estratégicos da cidade. Essa integração de tecnologias tem como objetivo aumentar a segurança nas ruas e melhorar a gestão pública, criando uma infraestrutura mais eficiente e conectada com as necessidades dos cidadãos.

O projeto foi aprovado por unanimidade pelos vereadores e agora segue para sanção do prefeito. A proposta se alinha às diretrizes das smart cities (cidades inteligentes), onde a iluminação pública deixa de ser apenas um serviço básico e passa a ser um ativo urbano essencial para a conectividade e segurança.

Durante a reunião, o vereador responsável pela proposição, Thiago Pinheiro, destacou a importância da modernização da infraestrutura urbana. “Esse projeto coloca Formiga na vanguarda do uso de tecnologia para segurança pública. Além de otimizar o uso da iluminação, permitirá um monitoramento contínuo das áreas públicas, o que aumenta a sensação de segurança para toda a população“, afirmou.

A aprovação do projeto também pode ser comemorada pela comunidade, que terá com a expansão do Olho Vivo uma resposta às crescentes demandas por segurança. Com a instalação de câmeras conectadas aos postes de iluminação, a cidade terá um sistema mais eficiente de monitoramento, com câmeras que poderão ser acessadas em tempo real pelas autoridades, permitindo ações rápidas e eficazes.

Com a implementação do novo sistema, a cidade de Formiga passa a integrar a rede de cidades que estão se tornando mais inteligentes e seguras, garantindo não só mais eficiência energética, mas também uma maior proteção para seus habitantes.