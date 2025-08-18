O chamado golpe da “Mão Fantasma” do Pix voltou a ganhar destaque nesta semana após um homem de 49 anos, morador de Marquinho (PR), perder cerca de R$ 31 mil em transferências indevidas. A ação é feita por criminosos que obtêm controle remoto do celular da vítima, executando transações de forma automatizada, sem que o usuário perceba.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu um link suspeito que, ao ser acessado, travou a tela do celular. Na sequência, os criminosos realizaram diversas transferências via Pix, totalizando aproximadamente R$ 31 mil.

Esse tipo de fraude é cada vez mais sofisticado. No golpe da “Mão Fantasma”, os golpistas instalam malwares bancários no dispositivo da vítima, frequentemente disfarçados como atualizações de aplicativos. Uma vez concedidas permissões de acessibilidade, o programa malicioso assume o controle do aparelho.

A técnica, conhecida como ATS (Automated Transfer System), permite que as transferências sejam manipuladas automaticamente. A tela é congelada durante o processo, e o sistema redireciona os valores a contas controladas pelos golpistas, sem a necessidade de que o criminoso esteja online no momento da fraude.

Antes, os ataques exigiam que o golpista estivesse presente remotamente. Com a automação, o esquema se tornou mais rápido, eficiente e perigoso.

Para se proteger do golpe da “Mão Fantasma”, especialistas e bancos como PAN e Santander orientam os seguintes cuidados:

Atenção a links e ligações suspeitas: Sempre verifique se e-mails ou mensagens são realmente de instituições bancárias. Desconfie de ligações que pedem para instalar ou acessar links.

Sempre verifique se e-mails ou mensagens são realmente de instituições bancárias. Desconfie de ligações que pedem para instalar ou acessar links. Autenticação em dois fatores: Ative esse recurso em aplicativos bancários, e-mails e redes sociais para dificultar o acesso indevido.

Ative esse recurso em aplicativos bancários, e-mails e redes sociais para dificultar o acesso indevido. Acompanhamento de conta: Verifique regularmente extratos e movimentações financeiras para identificar qualquer atividade suspeita.

Verifique regularmente extratos e movimentações financeiras para identificar qualquer atividade suspeita. Evite guardar senhas no celular: Anote-as em local físico seguro, reduzindo o risco de acesso por terceiros.

Anote-as em local físico seguro, reduzindo o risco de acesso por terceiros. Remoção de apps de acesso remoto: Caso note algo estranho, desinstale imediatamente aplicativos como AnyDesk ou TeamViewer, usados para controle remoto do celular.

Caso note algo estranho, desinstale imediatamente aplicativos como AnyDesk ou TeamViewer, usados para controle remoto do celular. Troque senhas após o incidente: Atualize senhas bancárias e pessoais e ative recursos adicionais de segurança.

Atualize senhas bancárias e pessoais e ative recursos adicionais de segurança. Comunique o banco e registre um boletim de ocorrência: Entre em contato com sua instituição financeira e formalize a queixa em delegacias físicas ou online.

Com golpes cada vez mais sofisticados, a prevenção continua sendo a melhor forma de proteção. A atenção aos detalhes e o cuidado com links e permissões de apps podem fazer toda a diferença para evitar prejuízos financeiros.

Com informações do Techtudo