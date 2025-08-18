O chamado golpe da “Mão Fantasma” do Pix voltou a ganhar destaque nesta semana após um homem de 49 anos, morador de Marquinho (PR), perder cerca de R$ 31 mil em transferências indevidas. A ação é feita por criminosos que obtêm controle remoto do celular da vítima, executando transações de forma automatizada, sem que o usuário perceba.
De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu um link suspeito que, ao ser acessado, travou a tela do celular. Na sequência, os criminosos realizaram diversas transferências via Pix, totalizando aproximadamente R$ 31 mil.
Esse tipo de fraude é cada vez mais sofisticado. No golpe da “Mão Fantasma”, os golpistas instalam malwares bancários no dispositivo da vítima, frequentemente disfarçados como atualizações de aplicativos. Uma vez concedidas permissões de acessibilidade, o programa malicioso assume o controle do aparelho.
A técnica, conhecida como ATS (Automated Transfer System), permite que as transferências sejam manipuladas automaticamente. A tela é congelada durante o processo, e o sistema redireciona os valores a contas controladas pelos golpistas, sem a necessidade de que o criminoso esteja online no momento da fraude.
Antes, os ataques exigiam que o golpista estivesse presente remotamente. Com a automação, o esquema se tornou mais rápido, eficiente e perigoso.
Para se proteger do golpe da “Mão Fantasma”, especialistas e bancos como PAN e Santander orientam os seguintes cuidados:
- Atenção a links e ligações suspeitas: Sempre verifique se e-mails ou mensagens são realmente de instituições bancárias. Desconfie de ligações que pedem para instalar ou acessar links.
- Autenticação em dois fatores: Ative esse recurso em aplicativos bancários, e-mails e redes sociais para dificultar o acesso indevido.
- Acompanhamento de conta: Verifique regularmente extratos e movimentações financeiras para identificar qualquer atividade suspeita.
- Evite guardar senhas no celular: Anote-as em local físico seguro, reduzindo o risco de acesso por terceiros.
- Remoção de apps de acesso remoto: Caso note algo estranho, desinstale imediatamente aplicativos como AnyDesk ou TeamViewer, usados para controle remoto do celular.
- Troque senhas após o incidente: Atualize senhas bancárias e pessoais e ative recursos adicionais de segurança.
- Comunique o banco e registre um boletim de ocorrência: Entre em contato com sua instituição financeira e formalize a queixa em delegacias físicas ou online.
Com golpes cada vez mais sofisticados, a prevenção continua sendo a melhor forma de proteção. A atenção aos detalhes e o cuidado com links e permissões de apps podem fazer toda a diferença para evitar prejuízos financeiros.
Com informações do Techtudo