A história do pão é uma evidência da capacidade humana de transformar ingredientes simples em alimentos incríveis. Nesse caso, mostra a brilhante ideia de modificar cereais como o trigo e a cevada em uma comida que está presente em quase todas as culturas do mundo.

Muito mais do que um alimento comum, o pão é símbolo de tradição, união familiar e herança cultural. Presente em praticamente todas as sociedades humanas, sua história é uma verdadeira jornada da criatividade e evolução alimentar, desde os tempos mais remotos da agricultura até as tendências contemporâneas da panificação artesanal.

A origem do pão remonta a cerca de 10 mil anos, quando os seres humanos passaram a cultivar trigo, cevada e outros cereais, marcando o início da agricultura. Acredita-se que o primeiro pão tenha surgido por acaso, a partir da mistura de farinha moída com água, cozida diretamente no fogo. O resultado foi um alimento achatado e rígido, conhecido como pão ázimo, rico em energia e essencial para as tarefas diárias da época.

Os grãos eram moídos em pedras e misturados em superfícies quentes, gerando uma farinha grossa e nutritiva. A introdução do fermento natural foi outro marco importante na história do pão. Embora não se saiba ao certo quando isso ocorreu, os registros apontam os antigos egípcios como os primeiros a aproveitar a fermentação, provavelmente após deixarem uma massa crua exposta ao ar, onde microrganismos naturais iniciaram o processo.

Esse conhecimento foi aprimorado por gregos e romanos, e durante a Idade Média os padeiros já utilizavam massas fermentadas como base para novos pães. A Revolução Industrial, no século XVIII, transformou radicalmente a produção, com a introdução de moinhos mecanizados e fornos industriais, o que permitiu a fabricação em larga escala e a popularização do pão em todo o mundo.

Atualmente, o pão vive um momento de resgate de técnicas ancestrais ao lado da produção industrial. Há uma grande variedade de tipos disponíveis, desde os tradicionais até os integrais, sem glúten, funcionais e os famosos pães artesanais como o Sourdough, que utiliza fermentação natural.

Mesmo após milênios, o pão continua sendo essencial nas mesas por unir simplicidade e sofisticação em um só alimento. Seja como base de uma refeição ou como símbolo de partilha, sua presença permanece firme, conectando passado, presente e futuro — sempre pronto para ser saboreado.

Com informações do Mega Curioso