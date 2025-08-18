A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, convida profissionais das áreas de saúde, assistência social, educação e demais setores da rede de proteção para participarem do Fórum Municipal de Saúde Mental. O evento, que tem como objetivo fomentar a troca de experiências e o fortalecimento das práticas em rede, será realizado na quarta-feira (20) , às 8h, no Auditório da Praça CEU das Artes/CRAS IV.

Com o tema “Classificação de Risco e Matriciamento”, o fórum buscará aprofundar discussões sobre como organizar e otimizar o atendimento e acompanhamento de pacientes com necessidades relacionadas à saúde mental. O encontro será um importante espaço de valorização da saúde mental, com foco no aprimoramento das ações de cuidado com a população.

A realização desse fórum visa fortalecer a rede de apoio e ampliar as estratégias de cuidado integral, promovendo uma abordagem mais humanizada e eficiente no atendimento de indivíduos que enfrentam dificuldades relacionadas à saúde mental. Ao reunir profissionais de diferentes áreas, a Prefeitura de Formiga pretende proporcionar um ambiente de aprendizado mútuo e fortalecimento dos laços de colaboração entre os diversos serviços de saúde e assistência.

O evento é uma oportunidade para atualizar e integrar os saberes de profissionais envolvidos diretamente com a população, reafirmando a importância do trabalho conjunto e da saúde mental no cuidado integral.

Fonte: Prefeitura de Formiga