O presidente da Rússia, Vladimir Putin, telefonou nesta segunda-feira (18) para o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, para compartilhar detalhes de sua reunião com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ocorrida na última sexta-feira (15) no Alasca. Segundo Putin, o encontro foi positivo e focado nas discussões sobre um possível acordo para o fim da guerra na Ucrânia.

Durante a conversa telefônica, que durou cerca de 30 minutos, Putin detalhou os principais temas discutidos com Trump e destacou o envolvimento do Brasil no processo de mediação de paz, especialmente no contexto do Grupo de Amigos da Paz, iniciativa que reúne Brasil e China para buscar soluções comuns para conflitos globais, incluindo a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Em resposta, o presidente Lula agradeceu o telefonema e reafirmou o apoio do Brasil a todos os esforços que visem a uma solução pacífica para o conflito. O presidente brasileiro também desejou sucesso às negociações em andamento, conforme comunicado do Palácio do Planalto.

Embora Putin e Trump tenham afirmado ter feito progresso nas negociações, nenhum detalhe sobre o possível acordo foi divulgado. Na segunda-feira, após o telefonema com Lula, Trump se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em mais uma tentativa de avançar nas conversações sobre o fim do conflito, que já dura mais de três anos.

O diálogo entre os líderes internacionais reflete a crescente busca por uma solução diplomática para a guerra na Ucrânia, com destaque para o papel ativo do Brasil nas discussões internacionais de paz.

Com informações Hoje em Dia