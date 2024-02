Uma mulher, sem idade identificada, ficou ferida após um acidente entre carro e moto na manhã desta quinta-feira (1), em Divinópolis. A ocorrência aconteceu por volta das 9h, na esquina entre as ruas Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro.

De acordo com o SAMU, a vítima estava consciente e com escoriações no ombro esquerdo e se queixando de dor na perna esquerda. Um carro da instituição fez os primeiros socorros até a chegada da ambulância, que a encaminhou para o Hospital São Judas Tadeu, em Divinópolis.

Ainda conforme a instituição, ela teve apenas ferimentos leves. O trânsito ficou bastante lento nas proximidades, mas por volta das 10h, a situação já estava normalizada.

Fonte: Sistema MPA